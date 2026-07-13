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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da göletten su içen 150 küçükbaş öldü

        Diyarbakır'da göletten su içen 150 küçükbaş öldü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, tarım ilacı döküldüğü belirtilen göletteki sudan içip zehirlendiği öne sürülen 150 küçükbaş öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 12:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göletten su içen 150 küçükbaş öldü
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde göletten su içen 150 küçükbaş öldü.

        Olay, sabah saatlerinde, Çınar ilçesi kırsal Kubacık Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre; Resul Karadeniz'e ait 150 küçükbaş, gölet kenarına bırakılan tarım ilacı tankındaki suyun boşaltıldığı göletten su içip, zehirlendi.

        Hayvanların tamamı ölürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ile Çınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Hayvanların sahibi Resul Karadeniz ise olayla ilgili sorumlular hakkında şikâyetçi oldu.

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