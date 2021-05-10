ABD'de ödül kazandı 0:00 / 0:00

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Dünya prömiyerini 42'nci Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yapan TRT ortak yapımı Erdem Tepegöz'ün yeni filmi 'Gölgeler İçinde', festival yolculuğuna devam ediyor. Geçen ay Fantaspoa Uluslararası Fantastik Film Festivali'nde başrol oyuncusu Numan Acar ile 'En iyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan yapım, mayıs ayında Los Angeles'ta düzenlenen South East European Film Festivalinde 'En İyi Sinematografi' ödülüne layık görüldü.

Türkiye prömiyerini 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştiren yapım, festivalden Film-Yön En İyi Yönetmen ve SİYAD En İyi Film ödülleri başta olmak üzere toplam 5 ödülle dönmüştü. 'Gölgeler İçinde', 8'inci Boğaziçi Film Festivali'nde de jüri tarafından 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödüllerine layık görülmüştü.

İlkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanan filmin çekimleri Gürcistan'da hâlâ aktif olan bir maden kasabasında gerçekleştirilirken başrolleri Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak ve Selin Kavak paylaştı.