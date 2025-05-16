Gömeç'te kadınlar kahvehanesi açıldı

Gömeç'te kadın girişimciden kadınlara özel kahvehane
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kadın girişimci Nebahat Şen tarafından kadınlar kahvehanesi açıldı
Giriş: 16.05.2025 - 18:11 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:12
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kadınlar kahvehanesi açıldı.
"Cafe Şen Kadınlar Kahvesi"ni açan girişimci Nebahat Şen, yaptığı açıklamada, kahvehaneye kadınların çocuklarıyla birlikte görül rahatlığıyla gelebileceklerini söyledi.
Kahvehanenin müşterilerinden Büşra Nur Çamurlu da ilçede kadınlara yönelik bir kahvehane bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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