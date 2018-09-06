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"Diyebilirsiniz ki “madem böyle, yönetim bunu niye açıklamıyor?” Nasıl açıklasınlar? UEFA’ya, “Futbolculara borcumuz yoktur” diye beyanları var. Sonuçta benim bildiğim Gomis, 6 milyon euroya değil, alacaklarını da silinince 9 milyon euroya gitti."