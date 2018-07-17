Galatasaray'da transfer iddiası! Teknik direktörlüğü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in, Bafetimbi Gomis'e talip olduğu öne sürüldü.

Suudi Arabistan'da çıkan haberlere göre Al Hilal, Gomis için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Al Hilal'in daha önce Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'ya da talip olduğu öne sürülmüştü.

Galatasaray'a geçen yaz transfer olan Fransız santrfor, kazanılan 21. şampiyonlukta en büyük pay sahiplerindendi. Rakip fileleri 29 kez havalandıran 32 yaşındaki yıldız golcü iç sahada rakip fileleri 18 kez sarsarken bu alanda ligin en iyisi oldu.