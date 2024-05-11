Gomis'ten Aleyna Tilki'ye selam
Bafetimbi Gomis'in gol sevinci sırasında Kawasaki Stadyumu'nda çalan Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' adlı şarkısı, maç atmosferine ayrı bir renk kattı
Giriş: 11.05.2024 - 22:14 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:14
Senegal asıllı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kariyerine Japonya J1 Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale'de devam ediyor.
Bafetimbi Gomis, bugün Kawasaki Frontale ile Consadole Sapporo ile oynadığı maçta 3 gol attı. Gomis'in her gol atıktan sonra Kawasaki Stadyumu'nda Aleyna Tilki'nin 'Sen Olsan Bari' adlı şarkısı çaldı.
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