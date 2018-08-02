Gonca Derin'den Ebru Şallı ve eski eşi Uğur Akkuş'a olay gönderme!

Bu yıl bitmeden evlenmeyi planlayan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un tekne tatilinden fotoğraflar bugün basında yer aldı. Instagram hesabının hikayeler kısmından göndermeli bir paylaşımda bulunan Gonca Derin, “Tekne kiralık, kadın kiralık, gülüşler kiralık... Gerçek olan tek şey hasta bir çocuk tek başına” ifadelerinde bulundu