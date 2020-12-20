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Gönül Dağı 9. bölümde neler oldu? Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 9. bölümüyle dün akşam seyirci karşısına çıktı. Asuman'ın ses yarışmasındaki performansının herkesi büyülediği Gönül Dağı 9. bölümde neler oldu? Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı izle

Gönül Dağı 9. bölümde neler oldu? Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı izle

Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Uçağın pattentini çaldırdığı için yıkılan Taner'in imdadına Zeynep yetişir ve patenti çalanı bulur. Gönül Dağı 9. bölümde neler oldu? Gönül Dağı 10. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uçağın patentini çaldıran Taner’in bütün hayalleri yıkılmıştır. Derin bir umutsuzluk içinde çıkış yolu ararken Ciritçi Abdullah imdadına yetişecektir. Babasının Taner’e bıraktığı ses kayıtlarını ona verecektir. Taner, bu ses kayıtlarını dinleyince hangi kararı alacak?
Taner ve amcaoğullarına bu zorlu süreçte en büyük destek Dilek’ten gelir. Patenti geri alabilmek için dava açmaya hazırlanırlar. Zeynep bu dava sürecini yönetir. Stajyer olarak çalıştığı hukuk şirketi üzerinden patenti çalan kişiyi bulur. Bu bilgiyle beraber herkes büyük bir şok yaşayacaktır.

Öte yandan Kırşehir’de bir ses yarışması düzenlenecektir. Asuman, babasından ötürü bu yarışmaya katılamamaktadır. Ramazan, amcaoğullarının desteğini alarak Asuman’ı bu yarışmaya götürmek için bir plan yapar. Ancak bu planı yanlış anlayan kasabalı Ramazan’ın Asuman’ı kaçırdığını düşünür ve şenlik başlar...

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