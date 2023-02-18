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Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 18 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Berk Atan ve Melis Sevinç gibi isimlerin yer aldığı dizi geçtiğimiz hafta deprem nedeniyle yayınlanmadı. İşte, Gönül Dağı dizisinin yeni bölümüne dair detaylar...

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  • Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

    GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

    Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle dizi ve programlar ertelenmişti. 

    Gönül Dağı ertelenen yapımlar arasında yer aldı. Deprem nedeniyle devam eden arama kurtarma çalışmaları ve sıcak gelişmelerden dolayı bu hafta yine diziler ekranlarda yayınlanmayacak.

     
  • Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

    GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Gönül Dağı gibi yerel dizilerin ne zman ekranlara geri döneceği merak ediliyor. Konuya dair yapım ve kanallardan herhangi bir açıklama gelmedi ancak çekimlerin yeniden başladığı sosyal medyada konuşuluyor.

     
  • Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 ŞUBAT CUMARTESİ

    06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:15 Miraciyye Saklı Miras

    07:15 Vuslat

    09:35 Hayallerinin Peşinde

    13:00 TRT Haber Ortak Yayın

    15:15 Koyverdin Gittin Beni

    19:00 TRT Ana Haber

    20:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

    22:30 Türk Sineması Kovan

    03:10 Koyverdin Gittin Beni

    05:20 Kapanış

     
  • Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 18 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

    GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır? Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller.

    Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir? Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir? Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır. Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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