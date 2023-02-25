Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönül Dağı yeni bölüm bugün var mı? İşte 25 Şubat Cumartesi TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarında her hafta cumartesi günü 20.00'da ekranlara gelen dizinin TV yayın akışında yer alıp almadığı merak konusu oldu. Birçok dizi Kahramanmaraş depremi sonrasında yayın arasına girerken Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm tarihi gündeme geldi. İşte Gönül Dağı yeni bölümü hakkında merak edilenler ve 25 Şubat Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    "Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?" soruları gündeme geldi. TRT 1 ekranlarında her cumartesi günü izleyiciyle buluşan yapım özellikle dizi severler tarafından yakından takip ediliyor. Depremin etkisi sebebiyle bir süre yayın arası veren dizilerden biri olan Gönül Dağı'nın yeni bölüm tarihi ve konuya ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
  • Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi bu akşam yayın akışında yer alıyor. Gönül Dağı 25 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da ekranlara gelecek.
  • Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI (25 ŞUBAT CUMARTESİ)

    06:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:30 Vuslat

    09:40 Hayallerinin Peşinde

    11:00 Yürek Çıkmazı

    13:30 Alparaslan: Büyük Selçuklu

    16:10 Teşkilat

     

    19:00 Ana Haber
  • Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    20:00 Gönül Dağı

    23:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    01:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

    03:50 Yürek Çıkmazı

    05:30 Kapanış
  • Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır? Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller.
  • Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? 25 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ile Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir? Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir? Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır. Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.