"Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?" soruları gündeme geldi. TRT 1 ekranlarında her cumartesi günü izleyiciyle buluşan yapım özellikle dizi severler tarafından yakından takip ediliyor. Depremin etkisi sebebiyle bir süre yayın arası veren dizilerden biri olan Gönül Dağı'nın yeni bölüm tarihi ve konuya ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...