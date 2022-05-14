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Gönül Dağı son bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı 63. son bölüm tek parça kesintisiz izle!

Gönül Dağı ilk bölümü 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan romantik, komedi ve dram türündeki dizisidir. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi gibi isimlerin yer aldığı dizi 63. bölümle izleyicilerle buluştu. Diziyi takip edenler son bölüm izleme linkini araştırmaya başladı. İşte Gönül Dağı 14 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan 63. son bölüm tek parça izleme linki...

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    Gönül Dağı son bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı 63. son bölüm tek parça kesintisiz izle!

    Senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Yahya Samancı’nın yaptığı Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölümü yayınlandı. Diziyi kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için 14 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan 63. son bölüm kesintisiz izleme linki haberimizde...
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    Gönül Dağı son bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı 63. son bölüm tek parça kesintisiz izle!

    GÖNÜL DAĞI 63. SON BÖLÜM İZLE!

    Gönül Dağı 63. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

    https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi/gonul-dagi-60-bolum-8566148
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    Gönül Dağı son bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı 63. son bölüm tek parça kesintisiz izle!

    GÖNÜL DAĞI 63. BÖLÜM ÖZETİ

    Asuman ve Ramazan’ın nişanını sorunsuz bir şekilde atlatmanın mutluluğunu yaşayan amcaoğulları, motive bir şekilde Şili’ye gidecek makineler üzerinde çalışmaya koyulurlar. İşleri vaktinden önce bitirmenin huzuru içinde gittikleri aile pikniğinde keyifli vakit geçirirken aldıkları bir telefonla kendilerini yeni bir sorunun ortasında bulan amcaoğulları, bu zorlu sürecin üstesinden nasıl geleceklerdir?
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    Gönül Dağı son bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı 63. son bölüm tek parça kesintisiz izle!

    Sefer ve Zahide Emre’nin annesini aramaya devam ederken Emre’nin durumu her geçen gün daha üzücü bir hal almaktadır. Annesini bulduklarında hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan Sefer ve Zahide nasıl bir yol izleyecektir? Kendilerini kapının önünde bulan Selami ve Keriman, bir çözüm yolu ararken onlara yardım eli uzatan Sefer olur. Yeni işlerine dört kolla sarılan Selami ve Keriman’ı bekleyen gelişme ne olacaktır?

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