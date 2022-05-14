Sefer ve Zahide Emre’nin annesini aramaya devam ederken Emre’nin durumu her geçen gün daha üzücü bir hal almaktadır. Annesini bulduklarında hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaşan Sefer ve Zahide nasıl bir yol izleyecektir? Kendilerini kapının önünde bulan Selami ve Keriman, bir çözüm yolu ararken onlara yardım eli uzatan Sefer olur. Yeni işlerine dört kolla sarılan Selami ve Keriman’ı bekleyen gelişme ne olacaktır?