Her hafta Cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisi, en son 77.bölümüyle ekrana gelmişti. Ancak dizi, TRT 1'in yayın akışında gözükmüyor. Dizi hayranları dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar..