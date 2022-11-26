Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her hafta Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, kanalın bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Yeni bölümü bekleyen izleyiciler, Gönül Dağı'nın neden yayınlanmadığını merak ediyor.

ABONE OL
  • Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak, final mi yapacak?

    Her hafta Cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisi, en son 77.bölümüyle ekrana gelmişti. Ancak dizi, TRT 1'in yayın akışında gözükmüyor. Dizi hayranları dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar..
  • Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak, final mi yapacak?

    GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı, Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası sebebi ile 3 hafta ekranlarda olmayacak. 

    Kanal, Dünya Kupası sebebiyle Gönül Dağı'nın yeni bölümünü 21 Kasım ile 18 Aralık tarihinde yayınlamayacak.
  • Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak, final mi yapacak?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 Kalk Gidelim

    10:00 Hayallerinin Peşinde

    13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Tunus-Avustralya"

    15:00 Kupa Günlüğü

    16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Polonya-Suudi Arabistan"

    18:00 Ana Haber

    19:00 2022 Dünya Kupası Grup Elem Maçları "Fransa-Danimarka"

    21:00 Kupa Saati

    22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Arjantin-Meksika"

    00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    01:45 Teşkilat

    04:15 Hayallerinin Peşinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.