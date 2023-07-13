Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 2. sezon tarihi...

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Sedef ve İsmet'in sınav sonuçları açıklanır ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıkar. Zahide ve Sefer, bir karar vermek zorundadırlar ve bunun aileleri üzerinde etkileri olacaktır. Arslan Ailesi'ni bekleyen önemli bir karar vardır.