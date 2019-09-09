Gönül Yazar bir süredir yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşıyor. 2. Sayfa programının haberine göre; Estetik yaptırmayı düşünen Gönül Yazar'a sevgilisi Rüzgar Mağden'den yasak geldi.

Mağden sevgilisini,"Ben seni her halinle seviyorum" diyerek vazgeçirdi.

Gönül Yazar sevgilisine olan aşkını, "Biz ikimiz bu yolda yürümeye karar verdik. Biz birbirimizden başkasına bakmayız çok aşığız. Annelerimiz ve babalarımız öldü. Rüzgar'a çok seviniyorum. Hayatta kimse ona güvendiğim kadar güvenmedim.Herkes yattığı zaman ben tavana bakıyorum. Ben böyle aşk görmedim, çok seviyorum onu!

21 yıldır hayatımda kimse yoktu, 21 yıldır tavana bakıyordum, şimdi ise telefona bakıyorum. İkimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum. İçimizdeki hisler bilinmediği için bazı yorumlar yapılabilir. Benden 'Bıkar mısın?' dedi dün akşam, ben ondan bıkar mıyım? Bıkmam... Ayrılır mıyım, ayrılmam. Biz sadece birbirimizi aldatırsak bu ilişki biter." sözleriyle anlatmıştı.