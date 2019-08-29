Sanat dünyasının 'Taş Bebek'i Gönül Yazar konuk yeniden evlenmek istediğini açıkladı. 2. Sayfa programının haberine göre; Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, “İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum” dedi.
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