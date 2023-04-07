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Google, arama moturuna yapay zekâyı dâhil edecek

Google'un CEO'su Sundar Pichai, verdiği bir röportajda; Google'un yapay zekâsını, arama motoruna dâhil edeceklerini açıkladı. İşte, detaylar...

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  • Google, arama moturuna yapay zekâyı dâhil edecek

    Google, geçtiğimiz günlerde yeni yapay zekâsı olan Bard'ı tanıtmıştı. Görünüşe göre; Bard, hayatlarımıza daha fazla dâhil olacak.

    Google'un CEO'su Sundar Pichai, Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda; yapay zekâyı eninde sonunda Google aramalarına dâhil edeceklerini açıkladı.
  • Google, arama moturuna yapay zekâyı dâhil edecek

    Bunun ne zaman ve nasıl yapılacağı henüz bilinmiyor lakin Bard'ın hâlâ tartışılan cevaplarına bakılırsa biraz zaman alabilir.

    Bu gelişme neden önemli? Bu sayede Google, arama sonuçlarını listeleme yöntemiyle gösterirken artık yapay zekâ ile sohbet edebileceğiniz başka bir arama motoruna izin verecek. 
  • Google, arama moturuna yapay zekâyı dâhil edecek

    Google'un yapay zekâyı hayatımıza dâhil etmesiyle bu alandaki gelişmeler büyük ölçüde hızlanacak ve muhtemelen internet kuralları yeniden yazılacak. Bununla birlikte, şu anda toplumun yeni tanıştığı yapay zekâ kısa bir süre sonra teknolojinin yeni normali haline gelecek. 

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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