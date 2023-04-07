Bunun ne zaman ve nasıl yapılacağı henüz bilinmiyor lakin Bard'ın hâlâ tartışılan cevaplarına bakılırsa biraz zaman alabilir.

Bu gelişme neden önemli? Bu sayede Google, arama sonuçlarını listeleme yöntemiyle gösterirken artık yapay zekâ ile sohbet edebileceğiniz başka bir arama motoruna izin verecek.