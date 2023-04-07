Hatfield, elektronik sigaranın bir "trend" olduğunu düşündüğü için 13 yaşında elektronik sigara kullanmaya başladı. Genç çocuk, önceleri sadece hafta sonu elektronik sigara kullanırken zamanla bunu bir rutin haline getirdi. Hatfield, zamanla daha güçlü tadı olan ve tek kullanımlık elektronik sigara (vaping) içmeye başladı.

Ekim 2021'de, 17 yaşında olan Hatfield, aniden şiddetli bir göğüs ağrısı ve sol tarafına giren kramplarla hastaneye koştu.