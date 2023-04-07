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6 yıldır elektronik sigara içen gencin ciğerleri dört kez çöktü

13 yaşından beri elektronik sigara kullanan 19 yaşındaki gencin akciğerleri dört kez çöktü. Doktorlar, ciğerlerin 'sanki 30 yıldır günde üç paket sigara içiyormuş' gibi gözüktüğünü belirtti. İşte, Draven Hatfield'in hikâyesi...

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  • 6 yıldır elektronik sigara içen gencin ciğerleri dört kez çöktü

    Daily Mail'de yer alan bir habere göre 19 yaşındaki Draven Hatfield'in, elektronik sigara yüzünden dört kez ciğerleri çöktü.
  • 6 yıldır elektronik sigara içen gencin ciğerleri dört kez çöktü

    Hatfield, elektronik sigaranın bir "trend" olduğunu düşündüğü için 13 yaşında elektronik sigara kullanmaya başladı. Genç çocuk, önceleri sadece hafta sonu elektronik sigara kullanırken zamanla bunu bir rutin haline getirdi. Hatfield, zamanla daha güçlü tadı olan ve tek kullanımlık elektronik sigara (vaping) içmeye başladı. 

    Ekim 2021'de, 17 yaşında olan Hatfield, aniden şiddetli bir göğüs ağrısı ve sol tarafına giren kramplarla hastaneye koştu.
  • 6 yıldır elektronik sigara içen gencin ciğerleri dört kez çöktü

    Doktorlar ona spontan pnömotoraksı olduğunu söylediler; yani akciğerlerinde çökme meydana gelmişti. Hatfield sonraki haftayı, akciğerin yeniden genişlemesini sağlamak için kaburgaların arasına yerleştirilen bir göğüs tüpüne bağlı olarak hastanede geçirdi. Ancak ertesi hafta sol akciğeri ikinci kez çöktü. İki ay sonra, Aralık 2021'de sağ akciğeri çöktü.
  • 6 yıldır elektronik sigara içen gencin ciğerleri dört kez çöktü

    Bu sefer, ciğerinin çöktüğünü hissettiğinde bir elektronik sigara içmenin ortasındaydı. Bu noktada sağlık sorunlarını elektronik sigaralara bağladı ve bırakmaya karar verdi. Ancak sağlık sorunları devam etti ve Şubat 2022'de okuldayken akciğeri dördüncü kez çöktü. 
  • 6 yıldır elektronik sigara içen gencin ciğerleri dört kez çöktü

    Doktorlar, sağ akciğerindeki hava ceplerini çıkarmak için bir büllektomi ameliyatı yapmak zorunda kaldı. 
  • 6 yıldır elektronik sigara içen gencin ciğerleri dört kez çöktü

    Doktorlar, hasarın elektronik sigaradan kaynaklandığı konusunda hemfikirler ve genç çocuğun ciğerlerinin 'en az 30 yıldır günde üç paket sigara içiyormuş' gibi göründüğünü söylediler.
  • 6 yıldır elektronik sigara içen gencin ciğerleri dört kez çöktü

    Hatfield artık elektronik sigara veya benzer ürünler kullanmıyor ancak ciğerlerindeki zarar tamamen kapanmış değil çünkü hâlâ şiddetli ağrı çektiğini, yara izlerinin kaldığını ve endişeli hissettiğini belirtiyor.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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