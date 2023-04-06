Son zamanların viral videolarından bir tanesi olan bayılan keçiler, sıklıkla gördüğümüz bir şey değil.

Bu ilginç keçi türüne Tennessee keçisi ya da miyotonik keçiler deniyor. Bu türün ortaya çıkışının 1880'lere dayandığı tahmin ediliyor. 1980'li yıllarda çeşitli yerlerde yetiştirilse de melezleme yöntemiyle zamanla nadir bir tür haline geldi.