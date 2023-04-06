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Korkunca bir anda bayılan Tennessee keçileri birçok insanı şaşırtıyor

Sosyal medyada viral olan keçilerin videosuna denk gelmiş olabilirsiniz. Her şey normalken bir anda donarak yere serilen keçiler, birçok insanı hem şaşırttı hem güldürdü. Peki, bu keçiler neden donuyor? İşte, detaylar...

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  • Korkunca bir anda bayılan Tennessee keçileri birçok insanı şaşırtıyor

    Son zamanların viral videolarından bir tanesi olan bayılan keçiler, sıklıkla gördüğümüz bir şey değil. 

    Bu ilginç keçi türüne Tennessee keçisi ya da miyotonik keçiler deniyor. Bu türün ortaya çıkışının 1880'lere dayandığı tahmin ediliyor. 1980'li yıllarda çeşitli yerlerde yetiştirilse de melezleme yöntemiyle zamanla nadir bir tür haline geldi.
  • Korkunca bir anda bayılan Tennessee keçileri birçok insanı şaşırtıyor

    Gelelim esas konuya; keçiler neden bayılıyor? Bu hayvan türü, myotonia congenita (Türkçe ismiyle kalıtsal miyotoni) denilen bir çeşit hastalığa sahip. Normal bir canlı, stresli veya tehlikeli bir durumla karışılaştığında vücut, "savaş ya da kaç" sinyali gönderir. Bu sinyal sonucunda kaslar gerilir ve vücut kaçmak üzere odaklanır.
  • Korkunca bir anda bayılan Tennessee keçileri birçok insanı şaşırtıyor

    Ancak miyotonik keçilerde durum farklıdır. Bu keçiler, korktuğunda veya strese girdiğinde beyin, vücuda kaçması için sinyal gönderdiğinde keçiler kaçamaz bunun yerine 5 ila 20 saniye arasında süren bir kas gerilmesi yaşar; kaslar, gevşemek yerine kasılmaya devam eder. Yani, beyne giden yanlış bir komuta nedeniyle donma veya bayılma gibi adlandırılan durum meydana gelir. 
  • Korkunca bir anda bayılan Tennessee keçileri birçok insanı şaşırtıyor

    Tam adıyla miyotobi konjeniti denilen bu hastalık, CLCN1 adı verilen bir geni etkiler. Bu gen, iskelet kaslarının esnemesi ve gevşemesi için hayati rol oynar ve gende meydana gelen bozulma, vücudun kasılma veya gevşeme hareketlerini etkiler.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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