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Google hesabında şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır? Google hesabı şifresi nasıl değiştirilir?

Google hesabına sahip kullanıcıların en fazla merak ettiği konular arasında şifre değiştirme işlemleri yer alıyor. Hesap güvenliği için çok önemli olan Google hesabı şifrenizi değiştirmek çok kolay! Peki Google hesabında şifre nasıl değiştirilir? İşte detaylar...

Google hesabında şifre değiştirme işlemi

Google hesabı, sunduğu pek çok uygulama ve hizmetle günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Gmail, Youtube başta olmak üzere pek çok uygulamaya erişim sağlamakta kullanılan Google hesap şifresi, daha kolay anımsayabilmek veya hesabı daha güvenli hale getirebilmek gibi nedenlerle değiştirilebiliyor. 

GOOGLE HESABINDA ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Şifre değişikliği yapmak için,

- Google hesabınızı açın,

- "Oturum açma ve güvenlik" bölümünün altında Google'da "oturum açma"yı seçin,

- Şifreyi seçin. Şifrenin son değiştirilme tarihinizi göreceksiniz,

- Tekrar oturum açmanız istenecek,

- Oturum açtıktan sonra yeni şifrenizi girin, ardından "Şifreyi Değiştir"i seçin.

Güvenlik kontrolü ekranında başla ifadesine tıklayarak Google hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ayrıca açılan sayfadan kurtarma bilgilerinizi (e-posta, telefon numarası gibi) güncelleyebilirsiniz. Bu sayede şifrenizi daha güvenli bir hale getirebilir, şifre unutma durumunda hızlıca yeni şifre edinebilirsiniz. 

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