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Telefonunuzda bu noktayı görüyorsanız dikkat edin izleniyor olabilirsiniz!

Google’daki geliştiriciler tarafından telefonlara eklenen yeni işlevde indirdiğiniz uygulamalar kameranıza veya mikrofonunuza erişiyorsa kullanıcıya uyarı niteliğinde işaret veriyor

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  • Google izlediğinizde uyarı veriyor! Telefondan izleniyor muyuz? Google bizi izliyor mu?

    Android cihazlarda yer alan bu özellik sağ üst köşede bir uyarı simgesi olarak kullanıcılara uyarıda bulunuyor.
  • Google izlediğinizde uyarı veriyor! Telefondan izleniyor muyuz? Google bizi izliyor mu?

    TELEFON EKRANINDA SİMGE BELİRİYOR

    Geçen yıl tanıtılan bu özellik iPhone’da bulunan özelliğe çok benziyor. Mikrofon veya kamera izlendiğinde telefon ekranının köşesinde sembol beliriyor.
  • Google izlediğinizde uyarı veriyor! Telefondan izleniyor muyuz? Google bizi izliyor mu?

    Örneğin, kamera uygulamasını açtığınızda veya Whatsapp’ta sesli bir mesaj gönderdiğinizde bu sembol belirir.

    Ancak asıl amaç, sizin bilginiz olmadan kaydedilmenizi engellemek ve sizi korumaktır.
  • Google izlediğinizde uyarı veriyor! Telefondan izleniyor muyuz? Google bizi izliyor mu?

    Bu yazılım Ekim 2021’de yayınlandı ve Andorid 12 güncellemesi olarak Google özelliğini taşıyan telefonlara tanıtıldı.

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