        Haberler Ekonomi Teknoloji Google Maps'e büyük güncelleme - Teknoloji Haberleri

        Google Maps'e yapay zeka destekli büyük güncelleme

        Google, Google Maps'e son 10 yılın en büyük güncellemesini gerçekleştirdi. Eklenen Ask Maps özelliği, kullanıcıların doğal dilde sorular sorarak yer ve rota önerileri almasını sağlıyor. Güncellenen Immersive Navigation ise 3 boyutlu yol detayları, doğal sesli yönlendirme ve yeni navigasyon gibi yeni özellikleri sunuyor.

        Giriş: 13.03.2026 - 16:01
        Google Maps'e büyük güncelleme

        Google, Perşembe günü yaptığı açıklamada uygulamaya 3D görünüm, yol detayları ve daha doğal sesli yönlendirme gibi özellikler getiren yeni navigasyon deneyimini duyurdu. Şirkete göre bu, harita hizmetine on yıldan fazla süredir gelen en büyük güncelleme.

        Yeni “Ask Maps” özelliği, kullanıcıların sesli komutlarla kullanarak gerçek hayattaki durumlara yönelik sorular sormasına imkân tanıyor. Yeni özellik ile kullanıcılar “Telefonumun şarjı bitmek üzere, kahve için uzun bir sırada beklemeden nerede şarj edebilirim?” veya “Bu gece ışıkları açık olan halka açık bir tenis kortu var mı?” gibi sorular sorabilecek. Ask Maps kullanıcının sorularına göre uygun yerleri önerebilecek.

        SEYAHAT PLANLAMAYA YARDIMCI OLACAK

        Uygulama ayrıca restoran rezervasyonu yapmaya yardımcı olma, konumu daha sonrası için listeye kaydetme ve arkadaşlarla paylaşma gibi seçenekler de sunacak.

        Bununla birlikte seyahat planlamak için de kullanılabilecek.

        3 BOYUTLU NAVİGASYON SİSTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİ

        Güncellenen “Immersive Navigation” ise uygulamada 3 boyutlu (3D) tabanlı bir navigasyon deneyimi sunuyor olacak. Araç ilerlerken ekranda şeritler, yaya geçitleri, trafik ışıkları ve dur işaretleri gibi yol detayları gösterilirken, çevredeki bina ve üst geçitler de gerçek görünümlerine daha yakın şekilde modellendi.

        Google Maps'te ayrıca rotalar için daha ayrıntılı bildirimler, sesli yönlendirme, varış noktasına yaklaşırken park yeri önerileri ve gerçek zamanlı yol kesintisi uyarıları gibi ek özellikler de alıyor.

        Uygulama ayrıca mevcut rotaya devam etmek ile önerilen alternatif bir rotayı seçmek arasında karar verirken kullanıcıya daha fazla bilgi sunma imkanı da sağlayacak.

        Ask Maps özelliği ABD’de iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunulmaya başladı ve yıl içinde masaüstü uygulamasına da gelecek. Immersive Navigation ise ABD’de önümüzdeki aylarda uygun iOS ve Android cihazlara, CarPlay’e, Android Auto’ya ve Google yerleşik sistemli araçlara genişletilecek.

