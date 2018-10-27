Gornik Zabrze - Zaglebie Lubin maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa maçında Gornik Zabrze ile Zaglebie Lubin, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 9 puanlı Gornik Zabrze 16. sırada bulunuyor, Zaglebie Lubin 17 puana sahip ve 9. sırada. Gornik Zabrze, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Zaglebie Lubin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 517. İddaa'da Gornik Zabrze kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Zaglebie Lubin kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Gornik Zabrze son hafta oynanan Lech Poznan maçında 3-1 yenildi.

Zaglebie Lubin ise Cracovia Krakow karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Gornik Zabrze, 6 gol attı ve 10 gol yedi.

Zaglebie Lubin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zaglebie Lubin, 9 gol atarken 11 gol yedi.

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