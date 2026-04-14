        Gout Gout, Usain Bolt'un rekorunu kırdı!

        Gout Gout, Usain Bolt'un rekorunu kırdı!

        Avustralyalı atlet Gout Gout, 20 yaş altı dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 00:31 Güncelleme:
        Usain Bolt'un rekorunu kırdı!

        Avustralyalı atlet Gout Gout, Avustralya'nın Sydney kentindeki Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi 19,67 saniyede koşarak tarihe geçti.

        18 yaşındaki atlet, bu derecesiyle Jamaikalı sprinter Usain Bolt'un 2004 yılında elde ettiği 19.93'lük derecesini de geride bıraktı.

        Kırdığı rekorun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gout, bu tür dereceleri koşabilecek hıza ve vücuda sahip olduğunu belirterek harika hissettiğini ve daha fazlasına hazır olduğunu vurguladı.

        Gout "Bu yıl hedefime 19.75'i koymuştum ve geçen hafta boyunca kafamda kendime "19.75'i koşacağım" diyordum ve 19.67 oldu." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Burak Yılmaz istifa etti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
