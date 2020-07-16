Göz içindeki beyaz bölgede bazı kişilerde göz beni olarak ortaya çıkan lekeler bulunmaktadır. Bu benler iyi huylu olmasının yanında kötü huylu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Çoğu kişide rahatsızlık yaratmazken bazı kişilerde görme bozukluğuna neden olabilmektedir. Özellikle büyük olanlar buna daha çok etken olmaktadır. Hatta bazılarında et beni şeklinde de olma ihtimali vardır.

Göz beninin tedavi edilmesi bazı durumlarda ilaçlar ile sağlanabilmektedir. Ancak genelde ameliyat gerektiren bir durum ortaya çıkması da olasıdır. Damla tedavisinde göz beni tamamen yok olmaz sadece küçülme sağlanmasına fayda oluşturur.

Göz benleri genel olarak kahve tonlarında olur. Göz benlerinin oluşma nedeni genlerden kaynaklanan bir geçme ve iklimsel etkenler ile ortaya çıkma ihtimali söz konusudur. Göz beninin fark edilmesi durumunda bir göz hekimine gitmek gereklidir.

Göz benleri iyi huylu olması halinde bir zarar vermez ve alınmasına da gerek yoktur. Ancak hekim kötü huylu olması şüphesi taşırsa onkoloji servisinde kemoterapi yöntemi ile ameliyat edilme imkanını oluşturur. Bu tedavide kullanılan ilaçlar ile göz beni yok edilir.

Göz benleri ameliyatı iki şekilde yapılır. Göz bebeklerine uzak bir şekilde olan göz benleri kesilerek alınır. Göz bebeğine yakın olanlar ise; konjonktivite yöntemi uygulaması ile alınmaktadır. Bu yöntemde gözün üstündeki saydam tabaka kaldırılarak göz beni oluşturan pigmentin alınması uygulamasıdır.

Göz benleri mutlaka kontrol edilerek önlem alınmalı ve ona göre uzman bir göz hekimi tarafından tedavisi sağlanmalıdır.