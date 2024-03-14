Göz damlası orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı
Oruç tutarken, bozulmaması ve İslamiyet'in emrettiği gibi tutulması için birçok konuya dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan biri de göz damlasının orucu bozup bozmayacağı. Diyanet, web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "Göz damlası orucu bozar mı?" sorusuna net bir cevap veriyor. İşte, göz damlasının oruçtaki yeri...
Ramazan ayı ile başlayan oruç ibadeti, beraberinde birçok soruyu getiriyor. Bunlardan biri olan, "Göz damlası orucu bozar mı?" sorusuna cevap veren Diyanet İşleri, aynı zamanda orucu bozan noktalar hakkında da bilgilendirme yapıyor. İşte, detaylar...
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri, göz damlasının orucu bozup bozmadığına dair şu şekilde hüküm veriyor;
Konunun uzmanlarından alman bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalarıma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.
ORUCUN SINIRLARI NEDİR?
Ramazan ayında hangi durumların orucu bozacağı merak ediliyor. Diyanet, orucun sınırlarını şöyle tanımlıyor;
Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından (fecr-i sâdık), güneş batıncaya kadar, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Söz konusu yasak fiillerin işlenmesiyle oruç bozulur.
ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?
Diyanet İşleri, oruçluyken göz damlası kullanımını 'yeme içme anlamı taşımadığı' nedeniyle kullanılabileceğini belirtti. Peki, bundan yola çıkarak orucu bozan haller nelerdir? İşte,
- Yolculuk ve hastalık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak yemek ve içmek.
- Kasıt olmaksızın hata ile bir şey yemek ve içmek. Oruçlu olduğu hatırında olan bir kimsenin abdest alırken boğazına su kaçırması böyledir.
- Taş, kâğıt ve pamuk gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan şeyleri yutmak.
- Dişler arasında kalan nohut tanesi büyüklüğündeki kırıntıyı yutmak.
- Yenilip içilmesi mutat olmayan çiğ pirinç, buğday ve darı gibi küçük bir şeyi alıp yutmak.
- Henüz vakit var zannı ile fecrin/tan yerinin ağarmasından sonra yeme ve içmeye devam etmek veya güneş battı zannı ile henüz güneş batmadan iftar etmek.
- Orucu bozan şeyleri bir başkasının zorlaması ile yapmak.
- İsteyerek ağız dolusu kusmak.
- Yıkanırken veya yüzerken elinde olmadan su yutmak.
- Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulmuş olduğu zannıyla günün geri kalan kısmında yeme-içmeye devam etmek.
- Niyeti imsaktan sonraya bırakıp sonrasında yaptığı bu niyetin geçersiz olduğunu düşünerek günün geri kalan kısmında bilerek yemek-içmek.
- Ramazan orucunu vaktinde tutmamak.
- Cinsel ilişki dışında başka bir fiille cünüp olmak.
- Ağza giren yağmur, kar veya doluyu elinde olmadan yutmak.