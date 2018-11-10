SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Polis 5 aydır teknik takipteydi...
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Biri ağladı, diğeri aşk mesajı yolladı!

Gözaltına alınan şahıstan mesaj: "Seni çok seviyorum, bekle beni"

Adana merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karı, koca, ve kardeşi torbacılık yaptığı iddiası ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişiden 16'sı adliyeye sevk edilirken bir zanlı "Seni çok seviyorum, bekle beni" diyerek aşk mesajı gönderdi

10.11.2018 - 11:49 | Güncelleme: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik yaklaşık 5 ay önce çalışma başlattı. Polis savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sırasında 44 ayrı ön ara yakalamada 10 kilo 350 gram eroin, 17 kilo 707 gram esrar, 358 uyuşturucu hap, 2,91 gram kokain ile 6,48 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticaretine katıldığı ileri sürülen şahıslara yönelik 6 Kasım sabahı Adana, Hakkari, Ankara ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 19’u gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda paketler halinde satışa hazır bir miktar eroin ve esrar maddesi ele geçirildi.

ZANLILAR KARI, KOCA VE KARDEŞ

Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlılar, teknik ve fiziki takibe rağmen torbacılık yapmadıklarını ileri sürdü. Bu arada zanlılardan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan S.U. ile K.K.U.'nun karı koca oldukları hem kadının hem de kocanın torbacılık yaptığı iddia edildi. Bu arada K.K.U.'nun kardeşi F.K.'de aynı operasyonda torbacı olduğu ileri sürülerek gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından 19 zanlıdan 3'ü serbest bırakılırken, 16 zanlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlı K.K.U. burada gözyaşlarını tutamayarak ağladı.

ZANLIDAN AŞK MESAJI

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zanlılar adliyeye gönderildi. Bu arada bir zanlı kameralara bakarak, "Seni çok seviyorum bekle beni" diyerek aşk mesajı gönderdi. Bazı zanlılar da basın mensuplarına görüntü aldıkları için tepki gösterdi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X