Gözleme tarifi: Evde pratik ve kolay gözleme nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Kahvaltılarda veya atıştırmalık olarak tercih edilse de, aynı zamanda sokak lezzeti olarak da yaygın bir şekilde tüketilir. Pişirildiğinde dışı çıtır, içi ise yumuşak olur. Ayran veya yoğurt gibi serinletici içeceklerle servis edilen gözleme, pratik bir şekilde hazırlanıp, lezzetiyle tüm damakları tatmin eder. Hem evde hem de dışarıda kolayca bulunabilen bu yemek, Türk mutfağının en sevilen geleneksel atıştırmalıklarından biridir. Peki, gözleme nasıl yapılır?

GÖZLEME TARİFİ Gözleme, Türk mutfağının en sevilen ve yaygın atıştırmalıklarından biridir. İç harcı çeşitlendirilerek yapılan bu nefis hamur işi, özellikle kahvaltılarda veya atıştırmalık olarak tercih edilir. REKLAM Gözleme malzemeleri: Hamur için: 4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı zeytinyağı (veya tereyağı)

1 su bardağı ılık su (yavaşça ekleyerek yoğurun)

İç Harç için (Önerilen Farklı Seçenekler): Peynirli ve Ispanaklı İç Harç: 300 gr ıspanak

200 gr beyaz peynir (veya lor peyniri)

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı (ıspanakları kavurmak için) Kıymalı İç Harç: 300 gr kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ Gözleme yapımı:

REKLAM Unu geniş bir kaba eleyin. Üzerine tuz, toz şeker ve sirkeyi ekleyin. Karıştırın.

Ortasını havuz gibi açın ve yavaşça ılık suyu eklemeye başlayın.

Bir yandan suyu eklerken bir yandan karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurun kıvamı çok sert olmamalı; yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde etmelisiniz.

Hamuru yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bezle örterek 20-30 dakika kadar dinlendirin. Bu, hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

Ispanakları iyice yıkayın ve kurutun. Küçük parçalara doğrayın.

Bir tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın ve ıspanakları ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Ocaktan aldıktan sonra, beyaz peynir veya lor peynirini ekleyin. Karıştırıp baharatları (tuz, karabiber) ilave edin.

Soğanı küçük doğrayın ve sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun. Ardından, kıymayı ekleyin ve karıştırarak kavurun.

Sarımsağı ince doğrayıp ekleyin. Baharatları (tuz, karabiber, pul biber) da ilave edin.

Karışım suyunu çekene kadar kavrulmaya devam edin ve ocaktan alın.

Hamuru 6-8 eşit parçaya ayırın ve her birini top şeklinde yuvarlayın.

Her bir hamur parçasını merdane ile ince bir şekilde açın. Hamurun çok ince olmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız iç harçtan bir miktar alın ve hamurun ortasına koyun. Hamurun kenarlarını kapatarak yarım ay şeklinde katlayın. Kenarlarını bastırarak kapalı hale getirin.

Gözlemeyi pişireceğiniz tavayı orta-yoğun ateşte ısıtın. Döküm tavalar en idealidir.

Gözlemeyi tavaya koyun ve her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin. Pişirme sırasında gözlemenin üstüne hafifçe zeytinyağı veya tereyağı sürebilirsiniz.

Her iki tarafı da iyice piştiğinde gözleme hazırdır. Sıcak servis yapın. Gözleme, zengin içeriği ve lezzetiyle tek başına da doyurucu bir atıştırmalık olsa da, yanında sunulacak bazı lezzetler, yemeği daha da keyifli hale getirebilir. Özellikle gözleme ile birlikte soğuk ayran, yoğurt ya da cacık gibi ferahlatıcı içecekler mükemmel uyum sağlar. Yoğurt, gözlemenin içindeki baharatlı veya tuzlu malzemelerin lezzetini dengeleyerek daha dengeli bir tat oluşturur.

Mevsim salataları da gözleme ile harika gider; domates, salatalık, marul, zeytinyağı ve limonla hazırlanan bir salata, gözlemenin yanında taze ve hafif bir seçenek sunar. Farklı tatlar arayanlar ise gözlemeyi acılı ezme, humus veya zeytin ezmesi gibi mezelerle tamamlayabilir. Peynirli ve ıspanaklı gözlemelerle zeytin, zeytinyağlı mezeler ve taze otlar, kıymalı gözlemelerle ise yoğurtlu veya acılı soslar oldukça uyumlu olacaktır.

GÖZLEME YAPILIŞI PÜF NOKTASI Gözlemenin püf noktalarından biri hamurun kıvamıdır. Hamur, ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır; yumuşak, ele yapışmayan ama kolayca şekil alabilen bir kıvamda olmalıdır. Hamurun dinlendirilmesi de oldukça önemlidir, çünkü dinlendikçe gluten yapısı gelişir ve hamur daha kolay açılır. İç harçları hazırlarken de dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, harcın fazla sulu olmamasıdır.

Özellikle ıspanak gibi su salan malzemeler kullanıyorsanız, suyu iyice çekmeden harcı hamurun içine koymamalısınız, aksi takdirde hamur sulanır ve pişerken dağılabilir. Gözlemeyi pişirirken tavayı iyi ısıtmak, yüksek ateşte pişirerek dışının çıtır, içinin ise yumuşak ve düzgün pişmesini sağlar. Gözlemeyi pişirirken her iki tarafını da eşit şekilde yağlamak, lezzetini artırır ve gözlemenin üzerinin altın rengi olmasını sağlar.