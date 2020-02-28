Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

AA / HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) tarafından bugün 2019 yılı 4. çeyrek GSYH verilerini açıklayacak. Beklenti 2019 yılı büyüme oranının yüzde 5 civarında gelmesi yönünde.

AA finansın büyüme verilerine ilişkin beklenti anketi 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5.1 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2019 yılı 4. çeyrek büyüme beklentileri yüzde 4.2-6.1 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 0.6 oldu. Geçen yıl için ekonomistlerin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 0,2 ve en yüksek yüzde 0,9 seviyesinde oluştu.

Öte yandan ekonomistlerin 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3.9 düzeyinde belirlendi. Ekonomistlerin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerine bakıldığında en düşük yüzde 2.5 ve en yüksek yüzde 5.2 olduğu görüldü.

Türkiye ekonomisi 2019 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 0.9 büyümüştü.