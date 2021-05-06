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GÖZLER O TARİHTEI! 6 Mayıs Dogecoin kaç TL, ne kadar? Dogecoin son durum ne?

Dogecoin son 24 saatte yüzde 50 civarında yükseliş kaydederken, kripto para yatırımcıları Elon Musk'ın 8 Mayıs'ta ne yapacağına odaklandı. Peki 6 Mayıs Dogecoin kaç TL, ne kadar? İşte Dogecoin'de son duruma dair detaylar...

GÖZLER O TARİHTEI! 6 Mayıs Dogecoin kaç TL, ne kadar? Dogecoin son durum ne?

Dogecoin bir günde yüzde 50 civarında yükseliş kaydederken, Bitcoin ve Ethereum düşüşte.

Diğer altcoinler de Dogecoin ile birlikte yükselirken, Dash yüzde 14, Ethereum Classic yüzde 30 yükseliş kaydetti. Litecoin de 10 günde yüzde 50’ye yakın yükseliş kaydederken, XRP 10 günde yüzde 37 yükseliş gösterdi.

Son yükselişinin ardından Dogecoin'in toplam piyasa değeri ABD'li otomotiv üreticisi General Motors'un piyasa değerini geride bıraktı.

DOGECOİN NE KADAR, KAÇ DOLAR/TL?

Dogecoin şu anda 0,59354 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 4,8800 TL'ye tekabül ediyor.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır.

Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 6 Aralık 2013'te tanıtılan Dogecoin, hızlı bir şekilde kendi internet topluluğunu geliştirerek 28 Ocak 2021'de 5,4 milyar ABD Doları tutarında bir piyasa değerine ulaştı. 4 Mayıs 2021 itibariyle piyasa değeri 62 milyar ABD dolarını geçmiştir. 2 Şubat 2021 itibariyle, r/dogecoin subreddit’inin toplam takipçi sayısı 781.000’e ulaşmıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır. Şaka amaçlı çıkan coin 0.57 $ seviyesine kadar çıkarak kamuoyunu şaşırtmıştır

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