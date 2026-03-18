        Gözler TÜİK'e çevrildi: 2026 Mart enflasyon verileri ve Nisan kira artış oranı ne zaman belli olur?

        Mart ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte dikkatler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı rakamlara çevrildi. Açıklanacak veriler, yalnızca ekonomik görünüm açısından değil, aynı zamanda Nisan ayında uygulanacak kira artış oranını belirlemesi bakımından da önem taşıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, yeni dönemde geçerli olacak zam oranını merak ediyor. Peki, Mart 2026 enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak, kira artış oranı hangi hesaplamaya göre belirlenecek?

        Giriş: 18.03.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala, gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapacağı resmi duyuruya çevrildi. Açıklanacak rakamlarla birlikte, Nisan ayında uygulanacak kira artış oranı da kesinlik kazanacak. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, yeni dönemde geçerli olacak zam oranını merakla bekliyor. Peki, 2026 Mart enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

        MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Mart enflasyon rakamları, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Aynı gün Nisan kira artış oranı da belirlenecek.

        ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı saat 10.00'da açıkladı. Şubat enflasyonu yüzde 2,96 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53 artarken, aylık yüzde 2,96 oldu.

        MART KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.

        Böylece konut ve iş yeri kiralarında Martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.

