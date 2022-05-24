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Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok!

Jale Azaklı Özkan, 2000'li yılların unutulmaz yapımlarından biri olan En Son Babalar Duyar dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınmıştı. 2015 yılında dünya evine giren bir dönemin çocuk yıldızı Jale Azaklı 2021 yılında anneliği tattı. 'Biri Bizi Gözetliyor', 'Gelinim Olur Musun?', 'Popstar', 'Akademi Türkiye' yarışmalarının yanı sıra 'Tatlı Hayat', 'Avrupa Yakası' ve 'Dadı' gibi yapımlarında yer alan En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşkına çevirdi. İşte, En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i son hali...

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  • 01
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    Jale Azaklı Özkan, En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile hafızalara kazınmıştı.
  • 02
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    2000'li yılların başlarında ekran hayatına başlayan En Son Babalar Duyar'ın çocuk oyuncusu artık büyüdü.
  • 03
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    2015 yılında Ömür Özkan ile dünyaevine giren Jale Azaklı, 2021 yılında anne olmanın tadına varmıştı.
  • 04
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    Azaklı, 'Biri Bizi Gözetliyor', 'Gelinim Olur Musun?', 'Popstar', 'Akademi Türkiye' yarışmalarının yanı sıra 'Tatlı Hayat', 'Avrupa Yakası' ve 'Dadı' gibi yapımlar ekran karşısına geçti. 
  • 05
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen, Hatice Aslan, Arzu Balkan ve Ali Sunal ile rol alan En Son Babalar Duyar dizisinin Ceren'i inanılmaz değişimiyle ağızları açık bıraktı.
  • 06
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    Bir dönemin çocuk yıldızının eski halinden eser yok.
  • 07
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    Ünlü oyuncu yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.
  • 08
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    BU DİZİDE ROL ALDIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

    Dizinin yapımcısı Birol Güven ile görüşmesinden bahseden Azaklı, "Seçmelerde benim yaşlarımda pek çok aday vardı. Birol hocamın odasına götürdüler. Benimle ilgili biraz konuştuktan sonra 'Ezberin kuvvetli mi senin?' dedi, ben de 'Evet, kuvvetli' yanıtını verdim. Sonrasında beni 'Ayrılsak da Beraberiz'in setine gönderdi. Orada ufak bir prova yaptık ve rol benim oldu. Sonrasında 4 sezon boyunca 'En Son Babalar Duyar' dizisindeydim. Böyle bir projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.
  • 09
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    KİLOLARIM YÜZÜNDEN ROL VERİLMEDİ

    Ekranlardan uzaklaşmasının nedeni olarak kilolarını gösteren Azaklı, "Siz ne kadar güzel olursanız olun o yaşlarda kilolu çocuk oyuncu pek istenmiyor. 14 yaşlarındayken sevgili Reha Özcan ile kısa bir projede yer almıştım. Kendisini de çok severim. Bana bir sohbet esnasında 'Jalecim sen bu kiloyla ancak ileride orta yaşlı bir kadın rolüyle oynarsın.' demişti. Gerçekten doğru... Çünkü bizim sektörümüzde kilolu bir çocuksanız, gençseniz oyunculuk yapmakta zorlanıyorsunuz. Ekran güzelliğinin yanı sıra artık sosyal medya takipçisi de istiyorlar." ifadelerini kullandı.
  • 10
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    EVLİ, MUTLU, ÇOCUKLU

    2015'te, özel bir ilaç firmasında bölge sorumlusu olarak çalışan Ömür Özkan ile hayatını birleştiren Azaklı, geçtiğimiz yıl anne olmuş. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşamını sürdüren Azaklı, şimdilerde 'İpek' adını verdiği kızını büyütüyormuş.
  • 11
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

    İşte, En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı son hali...
  • 12
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 13
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 14
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 15
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 16
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 17
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 18
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 19
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 20
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 21
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 22
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 23
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!
  • 24
    Gözlerinize inanamayacaksınız! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i Jale Azaklı'nın eski halinden eser yok! En Son Babalar Duyar'ın Ceren'inin son haline çok şaşıracaksınız!

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