KİLOLARIM YÜZÜNDEN ROL VERİLMEDİ

Ekranlardan uzaklaşmasının nedeni olarak kilolarını gösteren Azaklı, "Siz ne kadar güzel olursanız olun o yaşlarda kilolu çocuk oyuncu pek istenmiyor. 14 yaşlarındayken sevgili Reha Özcan ile kısa bir projede yer almıştım. Kendisini de çok severim. Bana bir sohbet esnasında 'Jalecim sen bu kiloyla ancak ileride orta yaşlı bir kadın rolüyle oynarsın.' demişti. Gerçekten doğru... Çünkü bizim sektörümüzde kilolu bir çocuksanız, gençseniz oyunculuk yapmakta zorlanıyorsunuz. Ekran güzelliğinin yanı sıra artık sosyal medya takipçisi de istiyorlar." ifadelerini kullandı.