En çok sevilen ve izlenilen Ortaçağ temalı filmler nelerdir?
Tek başınıza veya sevdiklerinizle güzel bir film gecesi için, sinema dünyasına damga vurmuş, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından sevilmiş bu ortaçağ temalı filmleri sizler için derledik. Detaylar haberimizde...
Televizyonunuzun karşısına geçip ailenizle veya arkadaşlarınızla güzel bir vakit geçirmenizi sağlayacak sinemanın efsanevi Ortaçağ filmlerini sizler için sıraladık. İşte 10 efsanevi Ortaçağ temalı film önerisi...
1. ROBİN HOOD (2010)
Efsanevi kahraman Robin Hood’un, zenginlerden alıp fakirlere dağıtan bir haydut olarak mücadele ettiği hikayeyi anlatır. Nottingham Kontu’na karşı savaşan Robin ve çetesi, adaletsizliğe karşı durarak, halkı korumak için cesurca savaşırken, dostluk, cesaret ve aşk dolu bir maceraya atılırlar.
İMDB PUANI: 6.6/10
2. OUTLAW KİNG (HAYDUT KRAL-2018)
Ondördüncü yüzyılın İskoçyasında geçen ve gerçek bir Davut, Golyat’a karşı hikayesini konu alan bir dönem draması… Film, kendini İskoç Kralı olarak ilan ettiği için İngiltere Kralı I. Edward tarafından kanun kaçağı olarak yaşamaya zorlanan Carrick Kontu Robert Bruce'un İngilizlere karşı ülkesini geri kazanma savaşını ve yılmak bilmeyen bu isyana nasıl önderlik ettiğini anlatıyor.
İMDB PUANI: 6.9/10
3. KİNGDOM OF HEAVEN (CENNETİN KRALLIĞI-2005)
12. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında geçen bir epik dramadır. Genç demirci Balian, babasının ölümünden sonra Kudüs’e gider ve burada, Müslümanlarla Hristiyanlar arasında barışı sağlamak için savaşan bir şövalye olur. Balian, hem içsel çatışmalarla hem de düşmanlıklarla yüzleşerek, onurlu bir lider olmaya çalışır. Film, en iyi ortaçağ filmleri arasında kesinlikle izlenilmesi gerekenlerden biridir.
İMDB PUANI: 7.3/10
4. KİNG ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD (KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ-2017)
Londra sokaklarında büyümüş Arthur (Charlie Hunnam), saplandığı yerden efsanevi kılıç Excalibur'u çıkarana dek kral soyundan olduğunu hiç bilmemiştir. Ancak iş kılıcı çıkarmakta değil, doğru kullanmayı bilmektedir. Krala isyan eden bir gruba katılan Arthur, ailesini öldürerek tahta çıkan acımasız Vortigern'i (Jude Law) alt etmeye çalışacaktır.
İMDB PUANI: 6.7/10
5. EXCALIBUR (KRALLAR SAVAŞIYOR-1981)
Kral Arthur'un bildik hikayesini alabildiğine "farklı" bir anlatımla beyazperdeye taşıyan yapım, görüntüleriyle Oscar adaylığına kadar yükselmişti.
İMDB PUANI: 7.3/10
6. MEDIEVAL (2022)
On dördüncü yüzyıl Çek ikonu ve Cermen Düzeni ve Kutsal Roma İmparatorluğu ordularını mağlup eden savaş lideri Jan Zizka'nın hikayesi.
İMDB PUANI: 6.4/10
7. THE GREEN KNIGHT (YEŞİL ŞÖVALYE-2021)
Film, Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Karl Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in hikayesini konu ediniyor. Krallığa olan bağını kanıtlamak için kendisine meydan okuyan düşmanı Yeşil Şövalye'ye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Sir Gawain, destansı bir yolculuğa çıkar.
İMDB PUANI: 6.6/10
8. SEVEN KINGS MUST DİE (YEDİ KRAL ÖLMELİ-2023)
Film, Anglo-Sakson krallıklarının birliği için verdiği mücadeleyi konu alır. Kral Edward’ın ölümüyle birlikte, taht kavgaları ve ihanetler baş gösterirken, Uhtred, yıkımın eşiğindeki toprakları korumak için savaşmaya karar verir. Destansı bir çatışma ve güçlü karakterler arasında geçen film izleyiciyi etkisi altına alır.
İMDB PUANI: 6.9/10
9. BLACK DEATH (KARA ÖLÜM-2010)
İngiltere'deki ilk hıyarcıklı veba salgını sırasında geçen filmde, genç bir keşişe küçük bir köyde insanların hayata döndürüldüğüne dair raporlarla ilgili gerçeği öğrenme görevi verilir.
İMDB PUANI: 6.4/10
10. BRAVEHEART (CESUR YÜREK-1995)
13. yüzyılda İngilizler, İskoçlar üzerinde egemenlik kurmuştur. İngiliz soyluları, yeni evli İskoç kadınlarıyla ilk geceyi geçirme hakkına sahiptir. Çocukken ailesini İskoçya uğruna kaybeden William Wallace'ın karısı da İngiliz birlikleri tarafından öldürüldüğü zaman, onun intikam arayışı kısa zamanda ülkesinin özgürlüğü için amansız bir savaşa dönüşür.
İMDB PUANI: 8.3/10