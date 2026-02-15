Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe: 0 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU (Göztepe ile Kayserispor yenişemedi) - Kayserispor Haberleri

        Göztepe: 0 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 19:10 Güncelleme: 15.02.2026 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe ile Kayserispor yenişemedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Zecorner Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        Bu sonucun ardından Göztepe son 4 maçta 3. beraberliğini aldı ve 41 puana yükseldi. 4 maç sonra puanla tanışan Kayserispor ise 16 puana ulaştı.

        Ligin 23. haftasında Göztepe deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldırı

        Küçükçekmece'de devriye atan polislere saldırı: 4'ü polis, 6 kişi yaralandı (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?