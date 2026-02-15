Göztepe: 0 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 15.02.2026 - 19:10 Güncelleme: 15.02.2026 - 19:10
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Zecorner Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Göztepe son 4 maçta 3. beraberliğini aldı ve 41 puana yükseldi. 4 maç sonra puanla tanışan Kayserispor ise 16 puana ulaştı.
Ligin 23. haftasında Göztepe deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
