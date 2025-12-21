Habertürk
        Göztepe: 1 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Göztepe: 1 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 19:16 Güncelleme: 21.12.2025 - 19:16
        Galatasaray Daikin, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

        Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

        Göztepe: Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hande Naz Sunar, Ceren Kapucu, İlayda Uçak)

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Lukasik, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Sylla)

        Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 21-25

        Süre: 110 dakika

