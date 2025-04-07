Göztepe: 1 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Gaziantep'in golünü 48. dakikada Halil Dervişoğlu kaydederken; İzmir temsilcisi bu gole 90+4'te Kubilay Kanatsızkuş'la karşılık verdi. Ayrıca ev sahibi ekipte 45. dakikada Romulo, penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK 39 puana yükseldi. 9 maçtır kazanamayan Göztepe de 39 puana ulaştı.
Ligin 31. haftasında Göztepe deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.