Göztepe, 101. yaşını kutladı
İzmir'in en köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamalar kapsamında Güzelyalı Sahili'nde bir araya gelirken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatarak görsel bir şölen oluşturdu.
Giriş: 14 Haziran 2026 - 22:51 Güncelleme:
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Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.
Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, saat 19.25 itibarıyla Güzelyalı Sahili’nde toplanmaya başladı.
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Müzik, ışık ve lazer gösterileri eşliğinde eğlenen binlerce taraftar, kutlamalara renkli görüntülerle eşlik etti.
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2006 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda, saatler 22.00’yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı’ndan atılan ilk işaret fişeğiyle meşale şovu başladı.