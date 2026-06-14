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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, 101. yaşını kutladı

        Göztepe, 101. yaşını kutladı

        İzmir'in en köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 101. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamalar kapsamında Güzelyalı Sahili'nde bir araya gelirken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatarak görsel bir şölen oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 22:51 Güncelleme:
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        Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

        Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, saat 19.25 itibarıyla Güzelyalı Sahili’nde toplanmaya başladı.

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        Müzik, ışık ve lazer gösterileri eşliğinde eğlenen binlerce taraftar, kutlamalara renkli görüntülerle eşlik etti.

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        2006 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda, saatler 22.00’yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı’ndan atılan ilk işaret fişeğiyle meşale şovu başladı.

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        Yaklaşık 15 dakika sonra ise havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

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        Yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatan sarı-kırmızılı taraftarlar, söyledikleri marş ve bestelerle kutlamaları adeta şölen havasına dönüştürdü.

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