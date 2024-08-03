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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe A.Ş. Göztepe: 2 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Göztepe: 2 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

        Göztepe, yeni sezon öncesinde oynadığı son hazırlık maçında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:18 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:19
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        Göztepe, Kayseri'yi iki golle geçti!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla da sürdürmeye devam ediyor.

        Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor deplasmanı öncesinde son provasına çıkan sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Göztepe oldu.

        Göztepe zorlu mücadeleye Ekrem, Djalma, Taha, Heliton, Koray, Nazım, Dennis, Solet, Yalçın, Romulo ve Kubilay 11'iyle sahaya çıkarken, Kayserispor ise müsabakaya Bilal, Attamah, Arif, Gökhan, Ramazan, Baran Ali, Bahoken, Cardoso, Mehmet Eray, Mane ve Boa Morte 11 ile maça başladı.

        Karşılaşmanın başlamasıyla maça etkili bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Romulo’nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başlamasıyla iyi oyununu devam ettiren İzmir ekibi, 63. dakikada yine Romulo’nun golüyle farkı 2’ye çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca mücadele Göztepe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Öte yandan Göztepe’nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamadı.

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