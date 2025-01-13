Göztepe: 5 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 5-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikda David Tijanic, 53'te Juan Santos, 78. dakikada Romulo, 86'da Victor Hugo ve 90+3'te ise İsmail Köybaşı kaydetti.
Ayrıca sarı-kırmızılıların 13. dakikada Lasse Nielsen ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Konuk takımda ise 71. dakikada Nicholas Opoku, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Göztepe 31 puana yükseldi. 5 maç sonra kaybeden Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı.
Ligin 20. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.