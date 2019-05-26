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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göztepe - Ankaragücü | CANLI YAYIN

Göztepe - Ankaragücü maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Spor Toto Süper Lig'de nefesleri kesen kümede kalma yarışında son hafta geldi çattı! 35 puanla 15. sırada yer alan Göztepe, 40 puanla ligde kalmayı garantileyen Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bu maç öncesinde Göztepe 32 puanlı 17. sıradaki BB Erzurumspor'un 3, 16. sıradaki Bursaspor'un ise 1 puan üzerinde yer alıyor

Göztepe Ankaragücü

Göztepe ile Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya geliyor. 35 puanla 15. sırada yer alan Göztepe, rakibini yenmesi durumunda BB Erzurumspor ve Bursaspor maçlarının sonunca bakılmaksızın ligde kalmayı garantileyecek. Ankaragücü ise geçen hafta Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek ligde kalmayı garantilemişti.

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ: 0-0
İlk yarı oynanıyor...

SAAT: 19:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Bornova
YAYIN: beIN SPORTS 2

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alparslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jerome
TEKNİKDİREKTÖR: Tamer Tuna

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Alihan, Pazdan, Cebrail, Moke, İlhan, Sacko, Canteros, Scarione, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

Şampiyonun belli olduğu Spor Toto Süper Lig'in son haftasında düşme hattında çok önemli maçlara çıkacak Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan lige tutunacak ekip belki de ince averaj hesaplarıyla belli olacak.

Süper Lig'de, sezonun tamamlanmasına bir hafta kala Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaştı. Düşme hattında ise Bursaspor, Göztepe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları son hafta ligde kalabilmek için maçlara çıkacak. Bu ekiplerden ikisi Süper Lig'e veda edecek.

Akhisarspor'un düşmesinin kesinleştiği ligin 34. haftasına, Göztepe 35 puanla 15'inci, Bursaspor 34 puanla 16'ncı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 32 puanla 17'nci sırada girdi.

GÖZTEPE AVANTAJLI!

Bornova Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak İzmir temsilcisi, kendi ipini kendi kesecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması halinde diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın küme düşmekten kurtulacak.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı başkent deplasmanında Göztepe 3-0 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü ise 33. haftada Demir Grup Sivasspor'u kendi sahasında 3-1 mağlup ederek, ligde kalmayı garantilemişti.

GÖZTEPE FORMDA

Eski teknik direktörleri Tamer Tuna'nın göreve gelmesinin ardından geç de olsa çıkışa geçen Göztepe, Süper Lig'deki son 4 maçında da rakiplerine boyun eğmedi.

Başakşehir'i deplasmanda 2-0, Antalyaspor'u evinde 4-1 yenen sarı-kırmızılılar Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı, geçen hafta ise Bursaspor mücadelesinden de 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Göztepe, bu sezon ligdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

GÖZ GÖZ ANKARAGÜCÜ'NÜ YENMEKTE ZORLANIYOR

Göztepe, Süper Lig'deki son dört Ankaragücü maçında rakibine karşı zorlandı.

Söz konusu bu dört maçtan sadece 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılılar bunu da ligin ilk yarısındaki mücadelede elde etti. Ankaragücü diğer üç maçta da Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı.

GÖZTEPE PUAN KAYBEDERSE ÜÇLÜ VE İKİLİ AVERAJA BAKILABİLİR

Göztepe'nin puan kaybı, Bursa ile Erzurum temsilcilerinin maçlarında berabere kalmaları ya da kazanmaları durumunda ikili veya üçlü averaj hesapları söz konusu olabilecek.

Düşme hattındaki üç takımın puanları, Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere kalması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet alması halinde 35'te eşitlenecek. Bu durumda ligde kalan taraf Erzurum temsilcisi olacak.

Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere, Erzurum temsilcisinin puan kaybetmesi durumunda Göztepe ile Bursaspor arasında ikili averaja bakılacak. İkili averajda puanları eşit olan bu iki ekipten Göztepe, son haftaya genel averajı 4 gol daha iyi girdi. İzmir ekibinin 5 gol farkla yenilmesi halinde ise Bursaspor lige tutunacak.

İkili averajda bir diğer ihtimal ise Göztepe ve Bursaspor'un yenilmesi, Erzurumspor'un galip gelmesiyle devreye girecek. Göztepe'yi her iki maçta da yenen Erzurum ekibi, bu ihtimal gerçekleşirse düşmekten kurtulacak.

Şayet Göztepe, MKE Ankaragücü'nü yenerse bu ihtimallerin hiçbiri önem kazanmayacak.

BORNOVA STADI

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