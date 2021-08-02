Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü’nden ön libero Atakan Rıdvan Çankaya’yı satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığını duyurdu. İzmir temsilcisi, opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe, 23 yaşındaki ön liberoya “Hoş geldin” derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Futbola Altay altyapısında başlayan ve profesyonel olan Atakan Rıdvan Çankaya, 2018-2019 sezonunun ortasında Osmanlıspor’a (Ankaraspor), 2020-2021 sezonunda ise Ankaragücü’ne transfer olmuştu. Türkiye U16, U19, U20 ve U21 formasıyla 20 kez milli olan Atakan Rıdvan Çankaya, kariyeri boyunca çıktığı 136 resmi maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.