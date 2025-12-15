Göztepe Avrupa yolunda tam gaz!

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü Janderson'un 69'uncu dakikada attığı golle 1-0 yenen Göztepe, Avrupa yolunda çok önemli bir adım attı.

Gaziantep'ten 3 puanla dönen sarı-kırmızılılar üst sıralardaki rakipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Samsunspor'un puanlar kaybettiği haftayı oldukça karlı kapadı. Trabzonspor ve Beşiktaş derbide 3-3 berabere kalırken, Samsunspor ise evinde Başakşehir'e 2-0 yenildi. Bu sonuçlarla Göztepe 4'üncü sıradaki yerini koruyup Beşiktaş'a 3, Samsunspor'a da 4 puan fark attı.

Devrenin son haftasında pazar günü evinde Samsunspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar 2025 yılını ilk 5'te bitirmeyi de garantiledi. Göztepe deplasmanlarda ise adeta fırtına gibi esti. Geçen sezon çok zorlandığı dış sahada bu sene adeta korkulu rüya olan Göz-Göz, son 3 maçını kazandı. Kasımpaşa'yı 2-0, Antalyaspor'u 2-1 son olarak da Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorlarla geçen Göztepe deplasmanlarda 17 puan topladı. Galatasaray'ın ardından en iyi dış saha performansı gösteren takım olan Göztepe 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. REKLAM JANDERSON SESSİZLİĞİNİ BOZDU Göztepe'ye Gaziantep'te 3 puanı getiren golü atan Janderson haftalar sonra sevinç yaşadı. Son olarak ligin 3'üncü haftasında İstanbul'da Fatih Karagümrük'e gol atıp asist yapan Brezilyalı oyuncu aylar sonra takımına gol katkısı verdi. Önce 38'inci dakikada ağları sarsan 26 yaşındaki oyuncunun golü VAR'dan gelen tavsiye üzerine iptal edildi. Sevinci kısa süren Janderson, Tunuslu sol kanat Cherni'nin kullandığı kornerde topu ağlara gönderdi. Büyük sevinç yaşayan Janderson üzerindeki baskıyı da atmış oldu. Janderson maçta gördüğü sarı kartla Samsunspor sınavı öncesi cezalı duruma düştü.