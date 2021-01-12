Göztepe'de adaylar üçe indi!

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Antalyaspor'a kaybettikten sonra İlhan Palut'la yolların ayrıldığı Göztepe'de yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre sarı-kırmızılıların gündeminde Ünal Karaman, Bülent Korkmaz ve Tolunay Kafkas bulunuyor.

Sarı-kırmızılı idarecilerin yaptığı görüşmelerde Ünal Karaman ve Bülent Korkmaz'ın ismi ön plana çıkarken Tolunay Kafkas isminin de masada olduğu belirtildi. Göztepe'nin gündemine gelen diğer isimler ise yapılan değerlendirmeler sonrasında şimdilik rafa kalktı.

Diğer yandan 19. haftada Konyaspor'la karşılaşacak Göztepe, bu mücadeleye teknik direktörsüz çıkacak. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörünün 20. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesiyle görevine başlaması bekleniyor.