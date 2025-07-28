Göztepe'de Dennis'e teklif yağıyor!

Süper Lig ekibi Göztepe'nin orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in birçok takımdan teklif aldığı öğrenildi.

Daha önce Almanya'dan TSG 1899 Hoffenheim ve Belçika'dan Anderlecht takımlarının resmen istediği 21 yaşındaki oyuncu için yeni teklifler geldi. Dennis'e Fransa'dan Rennes, Almanya'dan Augsburg ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova takımlarının talip olduğu ifade edildi.

Romulo transferinden 20 milyon ve üzeri gelir bekleyen Göztepe yönetiminin Dennis için de en az 8 milyon euroluk bir bedel biçtiği vurgulandı.