Göztepe'de hedef galibiyet serisini sürdürmek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 13. hafta mücadelesinde Kocaelispor'u konuk etmeye hazırlanıyor. 23 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

İzmir ekibi, ligde çıktığı son iki maçtan da galibiyetle ayrılarak önemli bir seri yakaladı.

Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u da mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Göztepe, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 25'e yükselterek Avrupa hedefi doğrultusunda güçlü adımlarla ilerleyişini sürdürecek.

İÇ SAHADA KAYIP YAŞANMADI

İzmir ekibi, Süper Lig 2025-2026 sezonunda sahasında çıktığı hiçbir maçta yenilgi yaşamadı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar; Fenerbahçe ve Konyaspor'la berabere kalırken Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Evinde toplayabileceği 15 puanın 11'ini hanesine yazdıran Göztepe, iç saha performansıyla ligin en başarılı takımlarından biri olmayı başardı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Göztepe ile Kocaelispor arasında oynanacak 12. hafta karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. 1. kategori biletler 5 bin TL, 2. kategori 4 bin TL, 3. kategori 2 bin TL, 4. kategori ise bin 400 TL olarak belirlendi. 5. ve 6. kategori biletler 600 TL'den satışa sunulurken, misafir takım tribün biletleri 780 TL olarak açıklandı. Taraftar ilgisinin oldukça yoğun olduğu belirtilirken, karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.