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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe'de Radomir Kokovic dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Göztepe'de Radomir Kokovic dönemi sona erdi

        Trendyol 1. Lig'in ilk 12 haftasında 20 puan toplayan Göztepe, teknik direktör Radomir Kokovic'le yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 19:47 Güncelleme: 20.11.2023 - 19:47
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        Göztepe'de Kokovic dönemi sona erdi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Radomir Kokovic'le yollarını ayırdı.

        Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol A takımı teknik direktörümüz Radomir Kokovic ile yollarımız ayrılmıştır. Radomir Kokovic'e Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Futbol A takımımızın yeni teknik direktörü ve ekibi yarın taraftarlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        Bu sezon başında göreve getirilen Kokovic yönetimindeki Göztepe, 12 haftada topladığı 20 puanla 6. sırada yer alıyordu.

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