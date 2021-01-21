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Göztepe'de Ünal Karaman dönemi resmen başladı

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan Teknik Direktör Ünal Karaman bugün ilk idmanına çıktı

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi resmen başladı

Başkan Mehmet Sepil ve Karaman, antrenman öncesi Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk değerlendirmeyi yapan Başkan Sepil, yeni teknik direktörleri Ünal Karaman'ın hem oyunculuğunda hem de teknik direktörlüğünde geldiği noktaya tırnaklarını kazıyarak ulaştığını söyledi.

Karaman ile İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde görüşmeye başladıklarını aktaran Sepil, "3 gün boyunca uzun saatler birlikte görüştük. Hocamızın düşüncelerini, bizim düşüncelerimizi kısa ve uzun vadeli planlamalarda ne yapabileceğimizi konuştuk. Düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük" dedi. Sepil, Karaman'ın sadece çalıştığı takımlarda değil, tüm Türkiye'de iz bıraktığını kaydetti. Ara transfer döneminde Beykan, Zulj ve Diabate'yi alan Göztepe'de 1 oyuncuyu daha kadrolarına katmayı planladıklarını bildiren Sepil, gidecek futbolcularla ilgili de yorum yaparak şöyle konuştu:

"Türk futbolunda yeni bir olay çıktı, transfer limiti olarak tanımlanan şeyle iki yıldır tanıştık. Bunun amacı şuydu, nefsine hakim olamayan takımlara nefsine hakim olmaya öğretmek. Uygulamaya baktığımızda acaba hangi takımlar zorluk içinde yaşıyor. Bence şu an istediği sonucu alamadı bu iş. Bir sürü itirazlarda bulunuyoruz federasyona. Göztepe'ye tanınan limitler içerisinde elimizden gelen transferleri yapmaya çalışacağız. Birileri gidecek, birileri gelecek ki biz o limitin içinde kalabilelim. Guilherme ile yollarımız ayrıldı, bizim için talihsiz bir transferdi. İstemediğimiz şekilde gelişti. Kendisi Çin'e gidecek. Mossoro ile görüşülüyor, onunla da kısa süre içinde yollar ayrılmış olacak. Kulüp bulacak Gassama ile görüşüyoruz."

"TRANSFER DEVAM EDECEK"

Mehmet Sepil, gidenlerin ardından bir oyuncu daha alacaklarını, ihtiyaca göre de yeni transfer yapabileceklerini söyledi. İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından aldıkları 6 puanın kendilerine nefes aldırdığını dile getiren Sepil, bu süreçte emeği geçen altyapı hocalarına teşekkür etti. Sepil, bu sene hem Kovid-19 salgını hem de yoğun maç programı nedeniyle zor bir sezon geçtiğini vurguladı, "Benim beklentim bu seneyi kazasız belasız atlatıp, inşallah gelecek senenin yapılanmasını yapmak. Realist olmamız gerekiyor. Bu sene de futboldan ziyade yarı sirk durumu var" ifadelerini kullandı.

KARAMAN: ÇOK BÜYÜK CAMİAYA GELDİM

Göztepe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman ise Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güçlü bir camiaya geldiğini söyledi. Mehmet Sepil nezdinde kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür eden deneyimli çalıştırıcı, "Bugüne kadar görev aldığım camiaların hepsinin ayrı bir değeri var. Ne derece güçlü bir camiaya geldiğimi biliyorum. Göztepe'nin camia büyüklüğüyle ilgili bir şeyleri tekraren dile getirmeme gerek yok. Bir tek şeyden insanların emin olmasını istiyorum. Bizim samimiyetimize inansınlar, güvensinler. Yapabileceklerimiz neyse, yeteneğimiz neyse onu maksimum derecede kullanıp, Göztepe'nin var olan büyüklüğüne katabileceğimiz ne olursa olsun onu samimi derecede katacağımızdan emin olsunlar" dedi.

PALUT VE ŞAHİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Karaman, Göztepe'nin İlhan Palut'un görevden ayrılmasının ardından çıktığı 2 maçta disiplinle mücadele ettiğini ve önemli 6 puan kazandığını anlattı. Palut ve sportif menajer İlhan Şahin'e teşekkür eden Karaman, "İlhan Şahin aramızda olacak. İnşallah geleceğe dair teknik adam olarak arkadaşlarımızın tecrübelerinden faydalanmasını istiyoruz. Biraz daha mutfağın içinde olsun istiyoruz" diye konuştu. Karaman, "biz biliriz" iddiasında olmadıklarını belirterek, "Biz yeteneklerimizi, bilgilerimizi arkadaşlarımızla paylaşıp, onların bilgilerinden de kendimize hayat tecrübesi edinme anlamında çaba göstereceğiz" cümlelerini kullandı.

"GIPTA İLE BAKILAN TAKIM OLACAĞIZ"

Hiç kimsenin sihirbaz olmadığını belirten Karaman, şöyle konuştu:

"Koşmak için adım atmak gerekiyor. Biz bu adımı daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha yere sağlam basan şekilde atacağız. Bu süreci hep birlikte kabullenmemiz gerekiyor ve çok ucuz söylemelerle olayı farklı noktalara getirmeyi de karakter olarak söyleyen birisi değilim. İlerleyen zaman bize çok güzel şeyler yaşatacak. Bu sene zor ve önemli bir sene, inşallah geleceğin planlamasını da yaparak daha güvenli bakabileceğimiz bir Göztepe altyapısıyla, çok yakın bir süreçte daha farklı hedefleri önüne koyan ve bunu gerçekleştirmek için herkesin gıpta edeceği bir Göztepe elde edeceğiz. Bizim en büyük hedefimiz Beşiktaş deplasmanında bizi mutlu edebilecek bir oyun oynamak ve oradan mutlu dönmek. Bizim hedefimiz şu an Beşiktaş maçı."

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