14 yıllık hasretine son vererek Spor Toto Süper Lig'e geçen sezon geri dönen Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, yangın ve sel felaketleriyle boğuşan Yunanistan'a pankartla destek verdi.

Olympiakos maçı öncesindeki seremoniye Yunanca "Geçmiş olsun komşu" ve "Atina için dua" yazan bir pankartla çıkan sarı-kırmızılıların bu anlamlı hareketi kısa sürede beğeni topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ