Göztepe deplasman karnesine güveniyor!

Trendyol Süper Lig'de yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Beşiktaş Park'ta Avrupa yolundaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu sezon deplasmanlarda kritik puanlar kazandı. Haftaya 41 puanla 4'üncü basamakta giren sarı-kırmızılılar 11 dış saha maçında 19 puan topladı. Rakiplerini kendi evlerinde 5 kez mağlup eden Göztepe, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez yenildi.

Deplasmanda; Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK'yı yenen İzmir temsilcisi, Kayserispor, Eyüpspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'la berabere kaldı. Göztepe sadece Alanyaspor ve Galatasaray maçlarını kaybetti. Deplasmanlarda 13 kez rakip ağları havalandıran Göztepe, 7 kez de topu kalesinde gördü. Göztepe bu sezon İstanbul takımlarına karşı da başarılı sonuçlar aldı.