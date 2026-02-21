Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe deplasman karnesine güveniyor! - Göztepe Haberleri

        Göztepe deplasman karnesine güveniyor!

        Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe bu sezon 11 dış saha maçında 19 puan topladı. Rakiplerini kendi evlerinde 5 kez mağlup eden Göztepe, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 12:38 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göztepe deplasman karnesine güveniyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Beşiktaş Park'ta Avrupa yolundaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu sezon deplasmanlarda kritik puanlar kazandı. Haftaya 41 puanla 4'üncü basamakta giren sarı-kırmızılılar 11 dış saha maçında 19 puan topladı. Rakiplerini kendi evlerinde 5 kez mağlup eden Göztepe, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez yenildi.

        Deplasmanda; Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK'yı yenen İzmir temsilcisi, Kayserispor, Eyüpspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'la berabere kaldı. Göztepe sadece Alanyaspor ve Galatasaray maçlarını kaybetti. Deplasmanlarda 13 kez rakip ağları havalandıran Göztepe, 7 kez de topu kalesinde gördü. Göztepe bu sezon İstanbul takımlarına karşı da başarılı sonuçlar aldı.

        İSTANBUL TAKIMLARINDAN PUANLARI TOPLADI

        Fatih Karagümrük'ü iki kez yenen Göz-Göz, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 3-0, Başakşehir'i 1-0 ve Kasımpaşa'yı (D) 2-0 mağlup etti. Göztepe, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile iki kez berabere kaldı. İzmir'deki maç golsüz berabere sonuçlanırken, Kadıköy'deki rövanş ise 1-1 bitti. Göztepe, diğer İstanbul temsilcisi Eyüpspor'la da deplasmanda golsüz berabere kaldı. Göztepe, sadece Galatasaray'a 3-1 yenildi. Göztepe, İstanbul ekipleriyle oynadığı 9 maçta hanesine toplam 18 puan yazdırdı.

        GOLCÜLER JUAN VE JEFERSON İYİLEŞTİ

        40 puana sahip 5'inci Beşiktaş maçına da mutlak puan ya da puanlar için çıkacak sarı-kırmızılılarda iyileşen sakat oyunculardan Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Tedavileri devam eden orta saha Efkan Bekiroğlu ile kaptan sol bek İsmail Köybaşı ise Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Devre arasında Göztepe'den Beşiktaş'a 5 artı 1 milyon euro karşılığında transfer olan Beninli orta saha Juinor Olaitan ise görev verilmesi durumda eski takımına karşı sahada yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 19 Şubat 2026 (İran'ın Askeri Caydırıcılığı Var Mı?)

        9 polise çete suçlamasıyla gözaltı. 6 ilde 17 şüpheli gözaltında. Terörsüz Türkiye sürecinde ne yaşandı? Yavaş'tan Dervişoğlu'na ziyaret. ABD en büyük düşmanı nasıl yarattı? İran'ın askeri caydırıcılığı var mı? Kara savaşı olmadan rejim düşer mi? HT 360'ta Dilek Gül sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis!
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        Hitler'in doğduğu ev polis karakolu oluyor
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        ABD'nin 'İran' planları: Rejim değişikliği masada
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Cinayetle biten 'alacak' kavgası! İki gencin hayatı söndü!
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Çöp kamyonu şoförü ile Ayşe arasında 'pencere'den taşan dostluk
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 kent için "sarı" alarm! 3 bölgede sağanak!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!