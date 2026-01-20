Göztepe, emin adımlarla ilerliyor!

Trendyol Süper Lig'de 35 puanla 4. sırada yer alan Göztepe, 5'inci Beşiktaş'ı 3, 6'ncı Başakşehir'in ve 7'nci Samsunspor'un 9 puan önünde yer aldı.

YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI

Ara transfer döneminde 4 takviye gerçekleştiren Göztepe'de yeni transferlerden Guilherme Luiz ve Jeh ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Brezilyalı golcülerden Jeh maçın 69', Luiz ise 85'inci dakikada oyuna dahil oldu. Kayserispor'dan gelen kaleci Şamil Öztürk ise yedek bekledi. Göztepe'nin İsviçre'nin Servette takımından transfer ettiği ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes sakatlığından dolayı forma giyemedi. Göztepe'nin Çaykur Rizespor maçında ilk golünü atan Tanzanyalı Miroshi bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. İkinci golü kaydeden Arda Okan ve skoru belirleyen Efkan ise 3'üncü gollerini kaydetti.