Göztepe, emin adımlarla ilerliyor
Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Göztepe, Avrupa yolunda kaza yapmadı.
Trendyol Süper Lig'de 35 puanla 4. sırada yer alan Göztepe, 5'inci Beşiktaş'ı 3, 6'ncı Başakşehir'in ve 7'nci Samsunspor'un 9 puan önünde yer aldı.
Sezona Avrupa hedefiyle başlayan İzmir ekibinin üst üste gelen galibiyetleri de camia ve taraftarı iyice havaya soktu. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran on binlerce Göztepeli futbolsever, ‘Göztepe Avrupa'ya’ tezahüratlarıyla ortalığı inletti.
YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI
Ara transfer döneminde 4 takviye gerçekleştiren Göztepe'de yeni transferlerden Guilherme Luiz ve Jeh ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Brezilyalı golcülerden Jeh maçın 69', Luiz ise 85'inci dakikada oyuna dahil oldu. Kayserispor'dan gelen kaleci Şamil Öztürk ise yedek bekledi. Göztepe'nin İsviçre'nin Servette takımından transfer ettiği ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes sakatlığından dolayı forma giyemedi. Göztepe'nin Çaykur Rizespor maçında ilk golünü atan Tanzanyalı Miroshi bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. İkinci golü kaydeden Arda Okan ve skoru belirleyen Efkan ise 3'üncü gollerini kaydetti.
HELITON VE BOKELE CEZALI
Çaykur Rizespor galibiyetiyle moral bulan Göztepe'de, bu hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi 2 stoper cezalı duruma düşerken, orta saha Rhaldney ise sakatlandı. Defansın adeta sigortası olan Bokele ve Heliton gördükleri sarı kartlar nedeniyle Fenerbahçe müsabakasında görev alamayacak. Sakatlanıp oyuna devam edemeyen Brezilyalı orta saha Rhaldney'in durumu ise hafta sonuna kadar netlik kazanacak.