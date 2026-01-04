Habertürk
        Göztepe Guilherme Luiz'i kadrosuna kattı

        Göztepe, Brezilyalı forvet Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Giriş: 04.01.2026 - 19:05 Güncelleme: 04.01.2026 - 19:05
        Göztepe'ye Brezilyalı golcü!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı futbolcu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4,5+1 yıl süreli anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Guilherme Luiz'e sarı-kırmızılı kulüple birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk dileğinde bulunuldu.

